Isključenja struje u pećinačkoj opštini

Elektrodistribucija iz Rume, obaveštava potrošače električe energije Opšine Pećinci, da će zabog planiranih radova u električnoj mreži biti isključeno nekoliko naselja ove opštine. I to, 23. i 24. aprila u period od 8:30 do 14. sati, bez stuje će biti Donji Tovarnik i naselje Brestač, dok će 25. aprila u vremenu od 8:30 do 10 sati bez elektične energije ostati ulica Proletersko naselje. Istoga dana, ali u period od 10 do 12 sati bez struje će biti stanovnici Čmelikove, a od 12 do 14 to će biti ulice Žeravica i Ive Lole Ribara u Ašanji. U slučaju vremenskih neprilika, radovi će biti odgođeni.