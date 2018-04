Gradski prevoz na izmenjenim trasama

Zbog radova na rekonstrukciji Ulice Vuka Karadžića u Sremskoj Mitrovici došlo je do izmena trasa gradskog javnog prevoza i to na dve linije, Laćarak – Blok B i Laćarak – Mala Bosna. Kako je ova ulica zatvorena, saobraćaj je i u ulicama Promenada, i Zmaj Jovina preusmeren na ulice Stari šor, Kralja Petra i i Svetog Dimitrija, a to znači da stajališta kod Dispanzera na Savi, Arhiva Srema , Crkve svetog Dimitrija i Srednje škole Nikola Tesla sve do završetka radova neće biti u funkciji.

Umesto njih, obe linije iz smera Laćarka, koristiće stajališta kod Bolnice, u Ulici Kralja Petra – SDK, kod Katoličke crkve, dok u suprotnom smeru, autobusi će saobraćati kod Lovca, Pošte i u Ulici Stari šor.

Prigradski prevoz ostaje nepromenjen i odvija se prema ustaljenom redu vožnje.