Dežurstvo u Domu zdravlja “Dr Milorad – Mika Pavlović” u Inđiji uvodi se za dane verskog praznika i to od petka 6. aprila do ponedeljka 9. aprila, a prema sledećem rasporedu:Pedijatrija 6.7. i 9. april od 7 do 14 sati, Opšta praksa 6.7. i 9. April od 7 do 14 sati, a 8. aprila od 8 do 12 sati. Stomatologija 7. april od 7 do 13, apoteka 6. 7. i 9. aprila od 8 do 15 sati, a služba Hitne medicinske pomoći dežura 24 sata.