Četiri dana za praznik

Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima, u Srbiji se uskršnji praznici praznuju od Velikog petka, odnosno 6. aprila, do ponedeljka, 9. aprila i to su neradni dani. Tih dana radno vreme Doma zdravlja biće promenjeno, pa će tako Dečji i Dispanzer na Savi raditi u vremenu od 7 do 20 sati, dok će Stomatološku zdravstvenu zaštitu građani imati od 7 do 14 sati. Služba Hitne medicinske pomoći tokom praznika, zdravstvene usluge građanima pružaće 24 sata dnevno. Takođe, prema istom zakonu, Praznik rada, koji je državni praznik, ove godine će se slaviti 1. i 2. maja, odnosno utorak i sredu.