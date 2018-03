Uskoro rekonstrukcija pruge Beograd – Zagreb

Srbija i Hrvatska potpisali su danas u Beogradu protokol o rekonstrukciji pruge Beograd – Zagreb, duge 412 kilometara. Planirano je da Srbija i Hrvatska zajedno konkurišu kod EU fondova za izradu projektno tehničke dokumentacije, a radovi bi mogli da krenu sledeće godine. Deo pruge kroz Srbiju je dug 116 km i planirana je rekonstrukcija oba koloseka do granice sa Hrvatskom, kao i modernizacija dela od Rume do Šida. Pruga Beograd – Zagreb kroz Srbiju je projektovana za brzine od 120 km na sat, međutim na levom koloseku od Batajnice do Šida brzina je oko 100 km na sat, a na desnom koloseku, od Rume do Šida, između 30 i 60 km na sat. Obe strane su se složile da bi pruga revitalizacijom, konačno mogla postati najbolja saobraćajnica u region.