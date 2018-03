Trgovina proizvoda sa klauzulom “GRATIS LAGER”

Ovu nedelju na “Produktnoj berzi” karakteriše trgovina primarnih poljoprivrednih proizvoda sa klauzulom “gratis lager” od 30 do 45 dana. Kukuruzom se trgovalo sa klauzulom “gratis lager do kraja marta” u cenovnom rasponu od 15,80 do 15,90 din/kg bez PDV-a. U odnosu na prošlu nedelju može se reći da je došlo do rasta cene žutog zrna, što je posledica povećane tražnje. Ovo su mogući prvi signali da bi izvoz srpskog kukuruza Dunavom mogao da se intenzivira. Hlebno zrno uzelo primat u trgovanju ove nedelje na organizovanom robnoberzanskom tržištu sa količinom od 900 tona. Pšenicom se trgovalo po cenama od 16,20 din/kg sa kluzulom “gratis lager do kraja marta”. Zrnom soje se trgovalo sa kluzulom “gratis lager do kraja marta” i “gratis lager do sredine aprila” po cenama od 44,80 din/kg bez PDV-a.