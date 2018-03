U subotu, 10. marta sa početkom u 15.30 nastaviće se sportsko – rekreativna akcija, zajedničko trčanje Mitrovčana, a pod sloganom “Pokreni se”. Trči se gradskim kejom od prostorija Kajakaškog kluba “Val” do tranzitnog mosta, potom okret, do “Starog mosta”, potom nazad do Kajakaškog kluba “Val”. Cilj akcije, jeste preći stazu, dugu 3,2 kilometra, 6,7 km, odnosno 10 km trčanjem ili kombinovano trčanje – hodanje. Ovo je 37. zajedničko trčanje Mitrovčana. Organizatori akcije “Pokreni se”, jesu Atletski klub “Srem” i Plivački klub “Sremska Mitrovica”