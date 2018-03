Prilikom obilaska radova na jačanju nasipa u Hrtkovcima, ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, odgovarajući na pitanja novinara u vezi sa prolećnom setvom, najavio je od ponedeljka liniju subvencionisanih kredita za poljoprivredu gde država spušta kamatnu stopu, do 1% za lica do 40 godina, a za ostale kategorije do 3%.