Kukuruz i dalje najatraktivnija roba

Kukuruz je i dalje najatraktivnija roba u berzanskom trgovanju. Cena se stabilizovala na nivou od 17 do 17,30 dinara/kg bez PDV-a. Kukuruz u standardnom trgovanju prometovan je po ceni od 17 dinara/kg bez PDV-a, što je za 0,58% niža cena u odnosu na prethodnu nedelju. Međutim, značajnije količine kukuruza su sadržale klauzulu gratis lagera do sredine ili kraja aprila. Cena tako ugovorenog kukuruza se kretala u rasponu od 17,20 do 17,30 dinara/kg bez PDV-a. Pšenica je prometovana po 16,80 dinara/kg bez PDV-a. U odnosu na prethodnu nedelju došlo je do rasta cene od 3,07%. U istom periodu prethodne godine cena hlebnog zrna se kretala u opsegu od 18 do 18,50 dinara bez poreza. Soja je u blagom cenovnom padu. Zrno je prometovano po ceni od 44,70 dinara/kg bez PDV-a, što je za 0,67% niža cena u odnosu na prethodnu nedelju.