Javna nabavka

Gradska Uprava za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove objavila je Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke u otvorenom postupku Održavanje deponije građevinskog otpada u Sremskoj Mitrovici. Kriterijum za dodelu ugovora je najniže ponuđena cena, a zainteresovani ponuđači, konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki ili na internet stranici naručioca odnosno, sremskamitrovica.rs ok za podnošenje ponuda je 30. dana od dana objavljivanja odnosno do 13. aprila 2018. godine do 9 sati, a otvaranje ponuda sprovešće se istog dana u 10 sati u prostorijama Grada Sremska Mitrovica.