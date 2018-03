Usled havarije na vodovodnoj distributivnoj mreži u Šidu u Ulici Svetog Save, došlo je do prestanka isporuke vode za potrosače u gradu, selima: Berkasovu, Gibarcu, Bačincima, Kukujevcima, Erdeviku. Normalizacija vodosnabdevanja očekuje se u najkraćem mogućem roku po završetku sanacije kvara na cevima. Predviđanja su da bi to moglo da bude do 22 sata.