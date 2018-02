Crveni krst Inđija u saradnji sa Službom za transfuziju krvi organizuje 12.februara veliku akciju dobrovoljnog davanja krvi u prostorijama Doma zdravlja “Dr Milorad Mika Pavlović” u terminima od 8 do 12 časova i 14 do 18 časova. Podsećamo da krv može da da svaka zdrava osoba od 18 do 65 godina.