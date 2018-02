Unikati (Video)

U gradskoj čitaonici biblioteke “Gligorije Vozarović” u Sremskoj Mitrovici u toku je prodajna izložba skulptura i unikatnog nakita Mitrovčanina Zlatenka Kuzminca, a pod nazivom “Kocka je bačena”. Izložba je humanitarnog karaktera, a, pre svega, posvećena je svim damama, ali i pripadnicima jačeg pola, koji bi želeli da iznenade nekoga lepim poklonom za predstojeći Dan žena, odnosno za 8. mart. Jedinstvena po mnogo čemu, prodajna izložba Zlatenka Kuzminca biće otvorena sve do 10. marta.

Čuvena rečenica Julija Cezara “Kocka je bačena” naziv je prve samostalne izložbe radova Mitrovčanina Zlatenka Kuzminca. Po zanimanju ekonomista, a prema opredeljenju zaljubljenik u umetnost. Ljubav prema ovoj vrsti umetnosti kod Zlatenka je prisutna više od 40 godina. Materijal koji je koristio na samom početku svog likovnog stvaralaštva najpre je bio drvo, a potom kamen manji komadi stakla, srebro i poludragi kamen. Ovaj vrsni umetnik u svom ateljeu provodi najviše vremena. Čak i do 20 sati, a to znači da nijedan unikatni komad nije ostao nedovršen. Talenat stavlja u prvi plan, to upravo pokazuju i skulpture i jedinstveni primerci nakita, izloženi na humanitarnoj izložbi postavljenoj u biblioteci “Gligorije Vozarović”.

“Krštenje”, “Jelenski rog”, “Zagrljaj”, “Susretanja”, “Previranja”, samo su neka od vajarskih dela umetnika Zlatenka Kuzminca, koji pored unikatnog nakita, ponosno stoje izloženi i mame poglede posetilaca. Zlatenko Kuzminac član je Udruženja likovnog stvaralaštva grada Šapca, Udruženja likovnih umetnika u Zemunu i član Kruga desetorice. Ova, po mnogo čemu posebna i jedinstvena prodajna izložba humanitarnog karaktera, namenjena prvenstveno damama, sigurno je nešto nesvakidašnje u našem gradu.

Svoja dela Zlatenko Kuzminac predstavio je i u Madlenijanumu, Singidunumu i u svim ambasadama sa sedištem u našoj prestonici. Ono što ga očekuje u narednom periodu jeste izložba slika koju će Mitrovčani uskoro moći da pogledaju. Izložbu skulptura i unikatnog nakita, koju čini više od 400 različitih eksponata u biblioteci u Sremskoj Mitrovici, do sada je videlo više stotina posetilaca, a biće otvorena sve do 10. marta.