Četrdeseti Međunarodni sajam turizma biće održan u Beogradu od 22. do 25. februara. To je značajna privredna manifestacija koja okuplja brojne turističke agencije, turističke centre, kompanije, ali i one koji su zainteresovani za putovanja i aranžmane koji su u ponudi. Učesnik i na ovogodišnjem sajmu biće i Turistička organizacija iz Rume, koja će Rumu predstaviti iz istorijskog aspekta, ali i kao privlačnu destinaciju za odmor, rekreaciju i zabavu.