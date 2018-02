Rok za porez 15. februar

Rok za uplatu prve rate poreza na imovinu je 15. februar 2018.godine, a iznos poreske obaveze koju treba izmiriti za prvi kvartal ove godine, isti je kao i za poslednji kvartal prošle godine. Obveznici poreza na imovinu su građani i preduzetnici i preduzeća, a prikupljaju ga lokalne samouprave, koje poreska rešenja za tekuću godinu počnu da uručuju od maja. Porez na imovinu plaća se u četiri rate. Prva je do 15. februara, druga do 15. maja, trća je do 15. avgusta, a poslednja se izmiruje do 15. novambra. Ono što treba znati, jeste to, da za svaki dan kašnjenja uplate, obveznik plaća zateznu kamatu, a za izbegavanje plaćanja, predviđena je novčana kazna u iznosu od 5000 dinara.