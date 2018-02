Rekonstrukcija i izgradnja Železničke ulice

Gradska uprava za infrastrukturu i imovinu Grada Sremska Mitrovica objavila je javni poziv u otvorenom postupku za javnu nabavku usluga, izrada idejnog rešenja i projekta za izvođenje rekonstrukcije i izgradnje saobraćajnih površina, javne rasvete i atmosferske kanalizacije u delu Železničke ulice. Pravo učešća u postupku imaju svi zainteresovani ponuđači, a kriterijum za ocenjivanje jeste najniža ponuđena cena, dok se uvid u konkursnu dokumentaciju može izvršiti svakog radnog dana od 8 do 14 časova. Ponude se podnose u roku od 30 dana, i to do 19. marta 2018. godine do 11 časova. Otvaranje ponuda biće istog dana u 11 časova i 30 minuta u prostorijama Gradske uprave za infrastrukturu. Ponude sa varijantama nisu dozvoljene, a odluka o najpovoljnijoj ponudi biće doneta u roku od 15 dana, od dana otvaranja ponuda.