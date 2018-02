Rekonstrukcija Glavne ulice

Ruma je opština u kojoj će se do kraja 2018. godine realizovati jedan od najvećih kapitalnih projekata u Vojvodini. O tome svedoči podatak da će u rekonstrukciju Glavne ulice u Rumi biti uloženo preko 160 miliona dinara. Najveći deo sredstava oko 130 miliona daje Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine koja je upravo taj projekat prepoznala kao jedan od najvažnijih u pokrajini.

Rumljani će uskoro moći da se pohvale novim izgledom Glavne ulice. Vest o njenoj kompletnoj rekonstrukciji, za šta su sredstva već obezbeđena naišla je na veliko odobravanje građana.

Prema podacima do kojih smo došli, osim estetskog izgleda, ulica će postati funkcionalnija i udobnija za svakodnevni život.

Prema planiranim nacrtima, najprometnija ulica u gradu dobiće sasvim drugačiji izgled. Iz lokalne samouprave ističu značaj ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu zbog privrednog razvoja grada i okoline.

Pored sredstava iz Uprave za kapitalna ulaganja ostatak novca do blizu 166 miliona izdvojiće budžet lokalne samouprave, a to je oko 30 miliona dinara. Planirano je da se projekat realizuje do kraja tekuće godine.