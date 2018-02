Prihatilište za pse u stranim medijima

Kazneno-potpravni zavod u Sremskoj Mitrovici, u novembru mesecu potpisao je Memorandum o saradnji sa lokalnom samoupravom, OEBS – om, Ministarstvom pravde i nemačkom nevladinom organizacijom HELP, a jedan je od tri u Evropi, koji sprovodi projekat resocijalizacije osuđenika pomoću pasa. Prema rečima upravnika KPZ – a, Aleksandra Alimpića, verovatno je i jedini u svetu, koji ima sopstveno Prihvatilište za pse. Ovih dana, o tome pišu i najpoznatiji svetski mediji, poput Njujork Tajmsa, The State, Daily Mail, bugarskiog BTA. Trenutno je u ovom Prihvatilištu smešteno 260 pasa, o kojima svakodnevno brine deset osuđenih lica, na odsluženju zatvorske kazne. U prihvatilištu se nalaze 42 boksa, površine oko 15 kvadratnih metara, dok je kapacitet oko 400 pasa. Lica koja brinu o psima, vode kompletnu brigu o higijeni pasa, ishrani i boksovima, a za to primaju i platu.