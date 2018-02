Prekid isporuke vode

Zbog radova na vodovodnoj mreži centar grada Sremske Mitrovice biće bez vode 14. februara 2018. godine od 00.00 do 6.00 časova, i to u sledećim ulicima: Vuka Karadžića, Parobrodska, Puškinova, Jevrema Vidića, Svetla, Žitni trg, Zanatlijska, Muzejska, Trg Ćire Milekića i Zelena pijaca. Takođe, potrošači u centru grada imaće istog dana povremeno otežano vodosnabdevanje i u vremenu od 8.00 do 15.00 sati. Potrebno je pripremiti neophodne zalihe vode za osnovne životne potrebe u tim vremenskim intervalima.