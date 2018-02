Mitrovačka Biblioteka slavi 152. rođendan

Više od jednog veka prošlo je od osnivanja prve čitaonice u Sremskoj Mitrovici. Biblioteka “Gligorije Vozarović”, jedna je od najstarijih biblioteka u Sremu, a njeni temelji se vezuju za 1886. godinu kada je u Sremskoj Mitrovici osnovana Srpska građanska čitaonica, odnosno prva Biblioteka u gradu. Danas, povodom 152 godine postojanja Biblioteka, je obeležila svoj dan, a sve do petka u njoj će biti organizovani različiit programi.

Već 152 godine, gradska Biblioteka u Sremskoj Mitrovici nosi ime po iskrenom ljubitelju knjiga, koričaru i izdavaču iz sela Ležimir, Gligoriju Vozaroviću. Tome u čast, u prepunoj čitaonici biblioteke, uz svečan i prigodan program obeležen je Dan biblioteke. Pored predstavnika lokalne samouprave i kulturnih ustanova Grada, kao i velikog broja zaljubljenika pisane reči u prijatnom ambijentu, zaposleni u Biblioteci, podsetili su na sve ono što se u ovoj kulturnoj ustanovi događalo tokom godine.

Ono što je ostalo izvorno od osnivanja Srpske građanske čitaonice, jeste to da je Biblioteka i dalje, mesto gde se Mitrovčani okupljaju oko knjiga, šireći i negujući ljubav prema knjigama i čitanju. Prema rećima direktora Biblioteke, Rajka Sekulića, koji s ponosom ističe, da je Biblioteka “Gligorije Vozarović” u Sremskoj Mitrovici, još uvek temelj, mesto i riznica u kojoj se čuva kulturno blago i naša istorija, a fond od 120.000 knjiga i više od 6.300 članova najbolje govori koliki je značaj i uloga ove institucije.

U okviru kulturne i javne delatnosti, sremskomitrovačka Biblioteka ostvaruje odličnu saradnju sa čitalačkom publikom i to od predškolskog uzrasta do zrelog doba. Kroz prostor Biblioteke prošli su i mnogobrojni gosti poput književnika, slikara, naučnika, koji su svojim delima pružili bogatstvo i lepotu stvaralaštva. Tako će biti i narednih dana, a sve do petka, kada će u Biblioteci u čast 152 godine postojanja, biti organizovane raznovrsne aktivnosti sa različitim sadržajima.