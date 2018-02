Loše vremenske prilike

Odeljenje za vanredne situacije u Sremskoj Mitrovici uputilo je dopis lokalnim samoupravama o preduzimanju preventivnih i operativnih mera. U skladu sa depešom MUP–Sektora za vanredne situacije od 23.02.2018. godine, a na osnovu Upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srbije na vremenske nepogode. Upozorenje glasi: “na celom području Zemlje očekuju se snežne padavine i niske temperature u periodu od 25.02. do 01.03.2018. godine. U jutarnjim satima umereno, lokalno i jak mraz, u većini mesta -12 stepeni Celzijusa do – 5 stepeni Celzijusa, a najviša dnevna od – 6 stepeni Celzijusa do -2 stepena Celzijusa. S obzirom da se na području cele Republike Srbije očekuju ledeni dani uz jak vetar i uvećanje snežnog pokrivača od 5 do 10cm na severu za 10-20cm u ostalim predelima a na planinama i više.