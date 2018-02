Licitacija za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta (Video)

Raspisan je oglas za javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Šid. Javno nadmetanje biće održano u velikoj sali Opštine Šid 26, 27. i 28. februara. Prijave za učešće za sve zainteresovane su u toku.

Na licitaciji je u ponudi nešto preko 763 hektara zemljišta po programu za 2017. godinu. Takođe, nadmetanje će se obavljati i za još nešto malo preko 49 hektara po programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u 2015. godini u Opštini Šid.

Javno nadmetanje za davanje u zakup i na korišćenje zemljišta održaće se u zgradi Opštine Šid, ulica Karađorđeva broj 2, u Velikoj sali, na prvom spratu.

1. K.O. Adaševci, K.O. Bačinci, K.O. Berkasovo, K.O. Batrovci i K.O. Bingula, dana 26. 02. 2018. godine sa početkom u 09:00 časova;

2. K.O. Vašica, K.O. Višnjićevo, K.O. Gibarac, K.O. Erdevik, K.O. Đipša i K.O. Jamena dana, 27. 02. 2018. godine sa početkom u 09:00 časova;

3. K.O. Kukujevci, K.O. Molovin, K.O. Morović, K.O. Privina Glava, K.O. Sot i K.O. Šid, dana 28. 02. 2018. godine sa početkom u 09:00 časova.

Uvid u dokumentaciju i spisak parcela koja su predmet licitacije, svi zainteresovani poljoprivrednici mogu izvršiti u zgradi Uslužnog centra Opštine Šid, svakog radnog dana od 7:00 do 15:00 časova do kraja nedelje.

Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do četvrtka, 22. 02. 2018. godine do 10:00 sati. Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu u pisarnicu Opštinske uprave Opštine Šid do navedenog roka, bez obzira na način dostavljanja, kaže se u javnom pozivu. U kancelariji za poljoprivredu, koja se nalazi u Ulici Cara Lazara broj 7, u okviru Uslužnog centra, kažu da su na raspolaganju za sve dodatne informacije, kada je u pitanju prijava za nadmetanje.