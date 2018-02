Konkurs za 8.međunarodni festival poezije “Mašta i snovi”

Povodom organizovanja Osmog međunarodnog festivala poezije mladih pesnika “Mašta i snovi” sremskomitrovački Centar za kulturu”Sirmiumart”, raspisuje pesnički konkurs, za sve učenike osnovnih i srednjih škola. Konkurs nije tematski i omogućava mladim pesnicima slobodu umetničkog izraza. Najuspešniji radovi, steći će pravo učešća na Osmom međunarodnom festivalu poezije mladih pesnika, koji će biti održan u maju mesecu, ove godine u Sremskoj Mitrovici, a stručni žiri će ih svrstati u tri kategorije i to: od prvog do četvrtog, od petog do osmog razreda i kategoriju srednjoškolaca. Najuspešniji autori osnovnog obrazovanja biće nagrađeni poveljom i kompletom knjiga, dok će najbolji srednjoškolac, kao nagradu dobiti putovanje. Svaki uspešan rad biće objavljen u Zborniku pesama festivala. Svi zainteresovani, svoje radove, treba da dostave do 17. marta 2018. godine Centru za kulturu “Sirmiumart” ili na meil adresu mastaisnovi@gmail.com.