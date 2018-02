Da li su Šiđani na korak do realizacije višedecenisjkog cilja, a to je izgradnja obilaznice oko grada Šida? Saznaćete u novoj “Temi”, koja je na programu Sremske, vaše televizije večeras od 20h. Na to, ali i druga pitanja u vezi sa infrastrukturnim projektima, pre svega o opremanju industrijske zone, širenju vodovodne mreže, gasifikaciji opštine odgovaraće Zoran Semenovič, zamenik predsednika Opštine Šid.