“Wai Wai” u Rumi – nova linija u proizvodnji (Video)

Od kako je Kompanija iz Nepala u Rumi otvorila svoj prvi pogon u Evropi “CG Foods Europe” gde se proizvode nudle svetski priznatog brenda “Wai Wai” čijem je otvaranju prisustvovao i Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, od prvog dana dobro posluje, a u narednih nekoliko dana u ovoj fabrici planiraju i novu liniju za proizvodnju.

Ova grinfild investicija u Rumi, koja je započela sa radom 5. oktobra 2017. godine, zapošljava više od 120 radnika, a u jednoj smeni proizvede četiri i po hiljade kutija, odnosno 170.000 pakovanja nudli sa ukusom paprike, paradajza, piletine, povrća i pice. Do sada je proizvodnja bila dobro organizovana i uspešna, pa su tako postigli 50 odsto onoga što su sebi dali u zadatak. U jednoj od linija za proizvodnju, svoje utiske i mišljenje, preneli su nam zaposleni.

Za samo četiri meseca otkako je otvorena, fabrika “WAI WAI” već planira da u narednom periodu proširi pogon i poveća proizvodnju, a to znači da će se do kraja 2018. godine postići maksimalna produktivnost po smeni, ali i prilika za upošljavanje novih radnika. U sastav nudli, napravljenih u Rumi, ulazi više od 90 odsto sirovina i repromaterijala iz Srbije, a izvozu je namenjeno 80 odsto proizvodnje. Iz ove fabrike proizvodi se plasiraju u 12 država sveta, od skandinavskih do portugalskih, potom Ujedinjenih Emirata, zemlje Bliskog istoka, a u januaru su započeli i saradnju sa Katrom. U martu mesecu, započinju izvoz u Ameriku i Kanadu, a u planu je i dalje proširenje prodajne mreže. Direktor proizvodnje u rumskoj fabrici nudli, Aleksandar Protić, kaže da je zadovoljan kako zaposlenima, tako i proizvodnjom, ali najavljuje i nove planove.

Ono što ovu fabriku očekuje u narednom periodu jeste i svetski Sajam hrane i pića, koji se održava od 18. do 22. februara u Dubaiju, a na kojem će ovaj poznati svetski brend prezentovati i svoje proizvode, koji će, prema rečima generalnog direktora ove kompanije, Vipina Pangena, biti od velike koristi kada je u pitanju Srbija.

Rumske nudle poslužuju se i u letovima mađarske avio-kompanije, a podatak da se u svetu godišnje proda više od dve milijarde “WAI WAI” nudli u svetu je impresivan. Ono što je od velikog značaja jeste i to da na svakom pakovanju namenjenom izvozu stoji oznaka da je proizvedeno u Srbiji.