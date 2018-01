Započinje popis imovine

Među 42 opštine i grada na teritoriji Srbije, nalazi se i Sremska Mitrovica, koja će učestvovati u projektu “Reforma poreza na imovinu” koju sprovodi Švajcarska agencija za razvoj i saradnju SDC. U sklopu pomenutog projekta ,u opštinama i gradovima biće realizovan popis imovine. Prema rečima Jelene Holcinger, projekt menadžera “Reforma poreza na imovinu”, u prvoj fazi biće angažovani popisivači koji će najkasnije u martu mesecu krenuti od kuće do kuće i vršiti popis imovine sa ciljem da se utvrdi kakvo je realno stanje nekretnina na terenu, odnosno da li se to realno stanje veličine nekretnine poklapa sa onom poreskom prijavom, koju građani plaćaju. Broj popisivača zavisiće od broja stanovnika, a planirano je da na svakih 1.000 stanovnika bude po jedan popisivač. Oni će biti plaćeni kroz sam projekat, a biće angažovani preko Nacionalne službe za zapošljavanje. Projekat traje do marta 2021. godine, ali će se okvir, koji će se meriti, biti 2018. godina. Rezultati će biti poznati već naredne godine, a prvih pet opština koje budu najbolje i koje uspeju da prošire obuhvat poreza na imovinu, podeliće nagradni fond od milion franaka, koji je obezbedila Vlada Švajcarske, pa će tako prva opština dobiti 333.000, a druga 250.000 franaka, rekla je Jelena Helcinger i dodala da će taj novac biti namenjen za realizaciju infrastrukturnih projekata.