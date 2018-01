Ruma: Završena javna nadmetanja u prvom krugu (Video)

Od 20. decembra 2017. godine svi zainteresovani poljoprivrednici prikupljali su neophodnu dokumentaciju za zakup, odnosno za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Ruma. Po isteku prijava, pristupilo se javnom nadmetanju za prvi krug, koje se upravo danas i završava.

U četvrtoj Mesnoj zajednici Opštine Ruma danas je završeno javno nadmetanje za zakup, odnosno za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini Opštine Ruma u prvom krugu. Na današnjoj licitiaciji je bilo ponuđeno zemljište iz katastarskih opština Nikinci, Dobrinci, Buđanovci i Ruma.

Ove godine je Rumljanima u zakup, odnosno na korišćenje ponuđeno oko 765 ha poljoprivrednog zemljišta. Po isteku oglasa, stigle su ponude za 460 ha. Nadležni su zadovoljni ovogodišnjim javnim nadmetanjem kada je u pitanju zakup, odnosno korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Rume.

Konačni rezultati licitacije biće poznati naredne nedelje, ističu nadležni. Ono što posebno raduje poljoprivrednike koji nisu prisustvovali javnom nadmetanju za prvi krug jeste da će se, kako nam je rečeno, po potpisivanju ugovora preduzeti sve što je neophodno kako bi se organizovala i javna nadmetanja za drugi krug, s obzirom na to da u prvom krugu nije sve izlicitirano. Podsetimo, početne cene zakupa zemljišta ove godine su se kretale od 70 do 225 evra u zavisnosti od klase zemljišta, a da li će one biti nešto niže u drugom krugu, ostaje da vidimo.