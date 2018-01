Radno vreme Apoteke

Pred odbornicima Skupštine grada Sremska Mitrovica u utorak će se naći i tačka o radnom vremenu Apoteke. U njoj se navodi da pod radnim vremenom se podrazumeva vreme u koje Apoteka pruža zdravstvenu zaštitu. Centralna apoteka koja se nalazi na šetalištu radi svakog dana od sedam do dvadeset sati i svake subote od sedam do trinaest sati. Apoteka četiri u Starom šoru radi radnim danima od sedam do dvadeset časova i svake subote, ali i nedelje od devet do šesnaest časova. Nedeljni raspored rada, početak i završetak radnog vremea mora biti istaknut na vidnom mestu objekta u kome se obavlja delatnost.