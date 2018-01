U petak, 19. januara, kod Hrama Sv. prvomučenika i arhiđakona Stefana u Sremskoj Mitrovici biće održano devetnaesto proslavljanje Bogojavljenja i plivanje za časni krst u reci Savi. Sremska Mitrovica je prvi grad u Srbiji u kojem je ovaj običaj obnovljen, takođe je među prvim gradovima i prema broju plivača za časni krst. Prijave za plivanje do časnog krsta mogu se podneti u Maloj crkvi, svakog dana u vremenskom periodu od 17 do 18 časova, sve do 14. januara. Kao i ranijih godina, pre samog početka, biće održana Sveta arhijerejska liturgija, potom će ispred hrama biti osveštana voda i blagosiljani plivači. Tačna satnica programa biće naknadno objavljena.