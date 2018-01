Kompanija “Japan tobako” koja proizvodi cigarete od 12. februra donosi poskupljenje, i to za 10 dinara po kutiji. Razlog za povećanje cena jeste uvećanje specifične akcize od Nove godine za dinar i po po pakli, koja se, prema akciznom kalendaru, menja dva puta godišnje. To znači da će država sa ovom korekcijom proizvođačima, po ovom osnovu uzimati 67 dinara. Uz ovu, na cenu cigareta, zaračunava se i proporcijalna akciza od 33 odsto plus PDV.