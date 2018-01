Mere predostrožnosti (Video)

Vatrogasna jedinica u Sremskoj Mitrovici dostupna je svim građanima danonoćno. Samo u protekloj 2017. godini imali su 1.501 intervenciju na teritoriji Srema, a to znači da su na svakih pet sati i 50 minuta imali pune ruke posla. Nadaju se da im godina, u koju smo zakoračili, neće biti takva. S obzirom na to, da je zimski period, pa samim tim je i veća mogućnost da dođe do neželjenih posledica, pitali smo nadležne koliko izlazaka na teren su imali od početka zime.

U prva tri dana Nove godine ovi humani ljudi su imali 12 intervencija, a prema rečima načelnika Pejića, uglavnom je do požara dolazilo na dimnjacima i usled neispravnih električnih instalacija. Najvažnije od svega, jeste to da povređenih nije bilo. Iz Odeljenja za vanredne situacije u Sremskoj Mitrovici upućen je i apel svim građanima.

Ono što treba istaći jeste i to da je sremskomitrovačko Odeljenje za vanredne situacije tokom protekle godine održalo niz akcija i edukacija.