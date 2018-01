IPARD poziv za traktore (Video)

Ministarstvo poljoprivrede Srbije objavilo je danas konkurs za sredstva iz pretpristupnih fondova EU za razvoj sela (IPARD), namenjen kupovini traktora. Poljoprivrednici mogu da podnose zahteve za odobravanje prava na podsticaje za kupovinu novih traktora do 26. februara. Visina podsticaja koji se obezbeđuju iz fondova EU iznose od 60 do 80 odsto vrednosti ulaganja, u zavisnosti od toga da li je podnosilac mladi poljoprivrednik, da li se poljoprivredno gazdinstvo nalazi u planinskom području i da li se novac koristi i za zaštitu životne sredine. Detaljan tekst javnog poziva, pravilnik i prateći prilozi, dostupni su na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.minpolj.gov.rs, kao i internet stranici Uprave za agrarna plaćanja www.uap.gov.rs. Informacije u vezi sa raspisanim javnim pozivom mogu se dobiti i putem telefona, pozivanjem Info-centra Ministarstva poljoprivrede 011/2607960; 2607961, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/3020100; 3020101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 sati.