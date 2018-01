Sutra će u Sremskoj Mitrovici biti održan drugi krug javnog nadmetanja za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. U ponudi je zemlja u K.O. Bosut, Ležimir, Manđelos, Sremska Rača, Šašinci i Šuljam. Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je bio do danas do 14 sati. Blagovremenim se smatraju sve prijave koje su stigle u pisarnicu Grada Sremska Mitrovica do navedenog roka, bez obzira na način dostavljanja. Početak licitacije predviđen je za 9 časova.