Zaposlenje žena posle 45. godine života (Video)

Za deset meseci u svih sedam opština Sremskog okruga, prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijale u Sremskoj Mitrovici, registrovano je 18.800 nezaposlenih lica. Od ovog broja u Sremskoj Mitrovici bez posla je pet hiljada lica, od čega su 2.500 žene, što je više za pedeset odsto. Kada je u pitanju starosna struktura, na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje ima dosta žena koje su srednjeg životnog doba, a koje još uvek nemaju trajno zaposlenje. Da li godine zaista predstavljaju problem pri zaposlenju, videćemo u priči koja sledi.

Stresan događaj svakog pojedinca, jeste gubitak posla ili nemogućnost da nađemo isti, naročito kada se to desi u srednjim godinama. Tada većina ljudi postaje obeshrabrena, jer godine koje nose, upravo predstavljaju problem kod poslodavca, pa i uprkos tome što su pune životnog i radnog iskustva i optimizma to nije dovoljno. Da svako pravilo ima izuzetak, jeste primer Svetlane Đerđev pedesetpetogodišnje Mitrovčanke. Svetlana je hemijski tehničar po struci, pre svega, majka je i baka troje unučadi. Kako kaže, pored brige o porodici, ceo svoj radni vek provela je radeći, ali ima samo 10 godina radnog staža. Svetlana kaže, da nikada nije gubila nadu, svaki posao je odrađivala odgovorno, ali upornost i pedantnost su joj se i isplatili, jer je prošle godine u oktobru dobila zaposlenje i to na poslovima koje nikada ranije nije radila, ali ne krije zadovoljstvo.

Svetlana je primer kako žena koja je ušla u šestu deceniju života može da pronađe zaposlenje i bude zadovoljna, što ona zaista i jeste. Do zaposlenja je došla uz pomoć Nacionalne službe za zapošljavanje u kojoj navode da se današnje tržište izborilo da žene u srednjim godinama ne budu nepoželjna radna snaga.

Prema rečima naše sagovornice Svetlane i direktorke Grabić iz Nacionalne službe za zapošljavanje, svaka žena koja spada u generaciju srednjeg doba, ne treba da gubi nadu jer, kako kažu, vremena se menjaju, a žene se moraju prilagoditi i pratiti nove trendove, prihvatiti drugačiji pogled na budućnost, a pogotovo shvatiti da je posao deo života, koji neće biti isti kao onaj na koji smo navikli. Ono što treba da bude predmet poštovanja, jeste svakako to kada ljudi iza sebe imaju godine i godine radnog iskustva, a odlučuju se da i dalje rade na sebi i usavršavaju se baš kao Svetlana Đerđev iz Sremske Mitrovice.