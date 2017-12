U susret praznicima (Video)

Još dvadesetak dana je ostalo do kraja 2017. godine i dočeka Nove 2018. godine. Grad Sremska Mitrovica je već ukrašen, postavljeno je i klizalište, koje će svečano biti otvoreno u petak, 15. decembra. Centralna gradska ulica izgleda impresivno, a šta se za novogodišnju noć priprema u gradu na Savi i da li se Mitrovčani pripremaju u prilogu koji sledi.

U susret novogodišnjim praznicima, Sremska Mitrovica izgleda kao jedna od najlepših evropskih prestonica. Pored svetlucave i raskošne rasvete i sada već domaćina Sneška Belića, Trg Ćire Milekića pretvara se u bajku pod nazivom “Magični trg”. Na ulicama jedinog sremskog grada, kao i na licima Mitrovčana, već se primeti praznično raspoloženje, pa su nam tako građani grada na Savi, kazali svoje planove.

I ovdašnje Turističke agencije za novogodišnju noć u ponudi imaju različite evropske destinacije, ali, prema njihovim rečima, sve manji broj Mitrovčana se odlučuje za doček u nekoj od evropskih prestonica.

Kada je u pitanju snabdevenost tržišta, sremskomitrovačke prodavnice i marketi su odlično snabdeveni svim onim što je potrebno za bogatu novogodišnju trpezu “od igle do lokomotive”. Izloge u gradu prosto je nemoguće zaobići, jer upravo oni su od velike važnosti kada je u pitanju novogodišnja toaleta. Veliki broj broj njih nude i popuste. Grad Sremska Mitrovica godinama unazad organizovao je doček na trgu, a da li će ove godine biti isto ili ipak ima prioriteta…

Kao i u svim gradovima, i sremskomitrovački ugostitelji i vlasnici restorana, kafića i diskoteka potrudili su se oko organizacije dočeka, pa se tako cene kreću od 25 do 60 evra, što zavisi od objekta do objekta, menija i vrste muzike. Prema njihovim rečima, u Mitrovici još uvek ima mesta za rezervacije. Da li zbog cena ili što mnogi odlučuju u pet do dvanaest, videćemo u danima koji su pred nama.