Uoči predstojećih praznika stanje na graničnom prelazu Batrovci je uobičajeno, s obzirom na to da se većina zaposlenih u inostranstvu vraća u zemlju, kažu nadležni. U odnosu na jučerašnji dan kada je zadržavanje bilo do 10-ak minuta, danas su čekanja duža. To je bila očekivana situacija, a na graničnom prelazu kažu da će svih pet ulaza u zemlju, ukoliko stanje na terenu zahteva, biti u funkciji. Takođe, savetuje se i korišćenje prelaza Šid i Sot.