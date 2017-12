Otežano rešavanje bračnog statusa (Video)

Selo Molovin, nadomak Šida, broji najmanje stanovnika na ovoj teritoriji. Oni građani koji su se i danas opredelili da tu žive suočavaju se sa mnogobrojnim problemima egzistencije. Jedan od tih problema jeste taj što većina muške populacije nije uspela da ostvari pravo na bračnu zajednicu. Razlozi tome su mnogobrojni.

Svaka druga kuća u naselju Molovin je prazna ili pak broji po jednog člana porodice. Član koji u toj kući bivstvuje uglavnom je muškog pola i neoženjen. Zbog čega je danas takva situacija u ovom selu, saznali smo od meštana Molovina.

Muška populacija u Molovinu radi na rešavanju pitanja bračne zajednice, iako su uslovi za to otežani. Ono što ih najviše sputava u tome jeste činjenica što nijedna žena iz okoline ne želi da se doseli u selo. Uprkos tome, oni se nadaju da će se i njima sreća jednog dana osmehnuti.

Mnogi od njih su, kako i sami kažu, svoje prilike protraćili, jer su tada želeli samo jedno – da zauvek žive momačkim životom, ne obazirući se na nadolazeće posledice.

S obzirom na to da ovo selo mnogima ne pruža uslove za bolje sutra, poneki žitelji Molovina svoju budućnost su kratkoročno pronalazili u odlascima u beli svet. Svojom dovitljivošću izborili su se za sebe, te tako danas u svojoj kući, baš u selu Molovinu, pored sebe imaju žene iz raznih krajeva sveta. To je poruka koju oni šalju svojim sugrađanima sa kojima su do skoro delili istu sudbinu.