Za vreme predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika, Opšta medicina Doma zdravlja u Sremskoj Mitrovici radiće prema izmenjenom radnom vremenu i to: Treća zdravstvena stanica, odnosno Dispanzer na Savi, kao i školski dispanzer pružaće pomoć prvog i drugog januara u periodu od 7 do dvadeset časova, dok će Stomatološka zdravstvena zaštita raditi prvog i drugog januara od 7 do 14 časova. Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Sremska Mitrovica pružaće zdravstvene usluge 24 časa dnevno.