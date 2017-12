Zbog nadolazećih novogodišnjih praznika, Opštinska uprava Opštine Ruma neće raditi u ponedeljak, 1. januara, i u utorak, 2. januara 2018. godine. Takođe, tokom novogodišnjih praznika Dom zdravlja “Ruma” neće raditi 1. i 2. januara, ali će raditi dežurne službe po sledećem rasporedu:

– Dežurna služba za odrasle od 7.00 do 19.00 časova;

– Dežurna služba za decu i omladinu od 7.00 do 19.00 časova;

– Dežurna stomatološka služba od 7.00 do 19.00 časova;

– Dežurna apoteka je apoteka “Ruma” u centru i radiće od 7.30 do 19.30 časova;

– Služba hitne pomoći radi od 00.00 do 24.00 časova.

U susret praznicima, i Javno preduzeće “Parking i infrastruktura”, 1. i 2. januara, neće naplaćivati parking u Rumi.