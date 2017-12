Rešavanje sudskih sporova medijacijom (Video)

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici 23. oktobra ove godine, doneo je Odluku kojom je formirana “Info-služba” Privrednog suda. Prema rečima predsednice Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici, Ljiljane Komšić, Info pult je otvoren kao podrška alternativnom rešavanju sporova. Rukovodilac ove službe je sudija Gina Tešanović, a pod njenim nadzorom radi sudijski pomoćnik Vera Kovačević.

“Info-služba” u Privrednom sudu u Sremskoj Mitrovici formirana je sa ciljem pružanja informacija građanima i strankama o mogućnostima postizanja mirnog rešavanja sudskih sporova. Služba će raditi u skladu sa Uputstvom o načinu pristupa i sistemu rada, putem Medijacije. Ono što žiteljii Sremskog okruga treba da znaju, jeste to, da je jedna od razlika, između sudkog postupka i medijacije to, što je sudski postupak formalan, a medijacija, manje formalan postupak, koji se odvija u neformalnoj i prijatnoj atmosferi.

Medijacija je alternativni način rešavanja sporova, u kojem treće, potpuno nezavisno, neutralno i nepristrasno lice kao posrednik, odnosno Medijator, pomaže stranama u sporu da dođu do uzajamno prihvatljivih rešenja. Sporazum putem medijacije može imati snagu izvršne isprave, a medijator i punomoćnici strana mogu učestvovati u njegovoj pisanoj izradi. Prema rečima predsednice Privrednog suda u Sremskoj Mitrovci LJiljane Komšič,medijacija je zakonom predviđena još 2014. godine, ali se do sada još u praksi nije koristila. Pored medijacije u ovdašnjem Privrednom sudu najavljuju i saradnju sa advokatskom komorom kao i javnim beležnicima, a sve sa ciljem kako bi olakšali obaveze građanima.

Služba Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici otvorena je za sve stanovnike Sremskog okruga, a prijem stranaka je svake srede u periodu od devet do 15 časova. Ono što svakako treba naglasiti jeste to da je medijacija u poređenju sa redovnim troškovima sudkog postupka, jeftinija od 35 do 60 odsto, što zavisi od vrste spora.