Štete od suša i nevremena (Video)

Nakon suše, koja je ovog leta zadesila područje Srema, a koja se ne pamti već dugi niz godina, ali i nakon nekoliko jakih nevremena, praćenih gradom i udarima vetra, štete na poljoprivrednim parcelama i nisu toliko velike, kako se očekivalo. Rukovodstvo lokalne samoprave, u tom periodu, i nije imalo značajnije pozive i žalbe, od strane paora. S obzirom na to da je, prilikom poslednjeg nevremena, došlo do pada dalekovoda, sva naseljena mesta u inđijskoj opštini su ostala bez električne energije i, to je ujedno, bio i jedini razlog žalbi iz seoskih sredina.