Zašto Šećer sokak? (Video)

Sremska Mitrovica je grad sa bogatom istorijom. Postoji mnogo naselja i ulica koja imaju veoma interesante nazive, koji potiču, kako iz rimskog carstva, tako i iz srednjeg veka i turskog doba. Jedna od tih ulica je i Ulica Šećer Sokak, čiji naziv potiče pre Prvog svetskog rata.

Ulica Šećer sokak u Sremskoj Mitrovici nosi narodni naziv još od pre Prvog svetskog rata. Takvih ulica u gradu postoji mnogo. Nekoliko puta je došlo do promena naziva Ulice Šećer sokak, ali ju je narod uvek zvao isto.

Posle Drugog svetskog rata, došlo je do promena naziva ulica, tako da je Šećer sokak dobio naziv Ivo Lola Ribar, ali je u narodu i dalje ostao stari naziv. Takođe, posle 2000. godine, došlo je do promena u imenima ulica. “Ulica Šećer sokak prostire se od takozvanog Stoteksa, odnosno Trga Svetog Stefana do Ulice Stari šor, a drugi deo Šećer sokaka, preko Starog šora, naziva se Jupiterova ulica, za koju su, takođe, vezane zanimljive priče”, rekao nam je Živko Popov.

Postojale su razne priče o tome zašto Šećer sokak, neki su se bavili istraživanjem i tumačili sam naziv, ali je ostalo samo na pretpostavkama zašto?

Ulica Šećer sokak pripada starom delu grada Sremska MItrovica, a karakteristična je i po tome što je od 19. veka veliki broj zanatlija naselilo ovu ulicu.