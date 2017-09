Velika zainteresovanost (Video)

Građani koji žele da se uključe u projekat Participativnog budžetiranja Opštine Ruma, predlažući svoje projekte, mogu to da urade do 10. septembra, ukoliko žele da unaprede deo grada u kojem žive ili pak sela. Projekat, koji se mora odnositi na područje lokalne samouprave, mogu da predaju u Orlovićevoj 5, svojim mesnim zajednicama ili to mogu učiniti putem linka, koji se nalazi na sajtu Opštine. Prema rečima koordinatora projekta, vlada velika zainteresovanost građana da se uključe u zajedničko budžetiranje.