Ručni radovi (Video)

Nekada je svaka devojčica znala da hekla, štrika ili veze. To su učile od baka ili od majki. Danas se sve ređe sreću mlade devojke koje to umeju, ali one starije dame ili bake zanat verno čuvaju u svojim prstima. Slikanje na svili, čestitke od presovanog cveća, heklani stolnjaci ili štrikani džemperi, na jednom mestu se mogu videti u izradi gospođa, koje su korisnice Gerontološkog centra u Rumi.

Stari zanati i ručni radovi su sve ređa pojava današnjice. Moderna umetnost zamenila je nekadašnje heklane stolnjake i štrikane džempere, koje su sve devojčice znale da naprave. Nakon rada u polju, zanimale su se ručnim radovima. Dve divne bake koje štrikaju i heklaju kažu da to rade i da im vreme brže prođe, ali i zato što to vole.

Dok dame heklaju, kavaljeri igraju šah, a slikarke oslikavaju platno, ali i materijale poput svile.

Ljubav je glavni pokretač ovih divnih umetnica. Svaka u svoj rad unosi ljubav koja na kraju može stati i u jednu ručno rađenu čestitku od presovanog cveća.

Divni i raskošni vrt ispunjen je, kako zelenilom, tako i umetnošću. Svoje dane u Domu za stara lica oni provode uz druženje, poetske večeri, šahovske partije, slikarske kolonije i ručne radove.