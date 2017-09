Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u zoni gradnje kružne raskrsnice, doći će do prekida u isporuci vode u ponedeljak, u vremenu od 8 do 14 sati, u sledećim ulicama: Ulica Miloša Obilića, od “Horoskopa” do Ulice Žrtava fašizma i Save Kovačevića, od Ulice Miloša Obilića do Spomen groblja. Nakon završetka radova, moguća je pojava zamućenja, pa se potrošačima preporučuje da vodu ispuste iz slavine, do pojave čiste vode.