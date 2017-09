U nedelji za nama cena kukuruza je nastavila da raste, dok su cene pšenice i soje stabilne. Veoma niski prinosi utiču na to da cena ove žitarice i dalje raste. U trgovanju preko novosadske robne berze je zaključena cena na nivou od 17,00 dinara bez PDV-a. Najfrekventnije trgovanje je bilo na tržištu pšenice. Cena se kretala u nivou od 17,90 do 18,30 din bez PDV-a, a sve u zavisnosti od pariteta i kvaliteta. Cena zrna soje se tokom septembra kretala u rasponu od 48,50 do 49,50 dinara bez PDV-a.