Srpske oranice moći će da kupuju samo stranci koji imaju prebivalište u našoj zemlji tokom proteklih deset godina i to samo do dva hektara, a da bi iskoristili to pravo, moraće da prođu kroz rigorozne kontrolne mehanizma države, rekao je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. On je, takođe, medijima naglasio da Zakon o poljoprivrednom zemljištu mora da bude usvojen do 1. septembra kao obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji Srbija ima s Evropskom unijom.