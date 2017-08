Slabiji prinos voća (Video)

Ovogodišnji prinos voća će biti nešto slabiji, nego što je to bio slučaj proteklih godina. Prema mišljenju stručnjaka više faktora će uticalo na to. Među prvim problemima bio je rani prolećni mraz koji je bio u fazi cvetanja koji je doveo do problema u oprašivanju. Nakon mraza, pojava leda je, takođe, uticala na prinos, ali i na kvalitet voća. Ovogodišnja suša je treći faktor koji je na kraju znatno umanjila prinose najviše na manjim voćnjacima, jer su veći proizvođači, sistemom dobrog navodnjavanja, uspeli da bar taj poslednji faktor izbegnu.