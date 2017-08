Prvo trgovanje suncokretom

Žetva suncokreta je počela, a registrovani su i prvi ugovori za zrno novog roda. Cena je startovala sa nivoa od 36,50 din/kg bez PDV-a, a taj nivo je održala do kraja nedelje. Cena kukuruza se kretala u opsegu od 16,90 do 17,00 din bez PDV-a. Pšenica je prometovana po cenama od 17,40 do 17,60 din/kg bez PDV-a, u zavisnosti od pariteta i kvaliteta prometovane pšenice. Na tržištu soje je zabeležen najizraženiji pad cene. Zrno je jeftinije za 10,51% u odnosu na prethodnu nedelju i nakon prošlonedeljnog pika, usledio je pad cene. Soja se u proseku prometovala po ceni od 53,67 din/kg bez PDV-a.