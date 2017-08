Danas prekid u isporuci vode

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, u zoni izgradnje podvožnjaka, doći će danas, 24. avgusta 2017. godine, do prekida u isporuci vode, u vremenu od 9 do 14 sati u sledećim ulicama:

– Fruškogorskoj ulici (od pruge do škole “Radivoj Popović”);

– Ulici Milana Kostića;

– Planinskoj ulici.

Zbog ispiranja vodovodne mreže, nakon završetka radova, moguća je pojava zamućenja, pa se potrošačima preporučuje da vodu ispuste iz slavine, do pojave čiste vode.